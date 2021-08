Kulturrucksackprojekt in Kamp-Lintfort : So sehen Kinder den Klimawandel

Die Teilnehmer am Workshop „Kunst trifft Klimawandel“ präsentierten am Sonntag ihre Arbeiten. Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Am Sonntag endete im Schirrhof das Kulturrucksack-Projekt zum Klimawandel. Kinder und Jugendliche befassten sich im Workshop mit „Growing Planet“. Warum die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel wichtig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Das Foyer des Schirrhofes in Kamp-Lintfort passte als Ausstellungsort ideal. Die Teilnehmenden des Workshops mit Künstler Max Bilitza arbeiteten zum Thema „Growing Planet – Kunst trifft Klimawandel“. Die Zeichnungen, Malereien, Modelle oder Skulpturen der jungen Kunstschaffenden sind automatisch im Blickfang, so dass sich Besucher der Botschaft der Arbeiten kaum entziehen können. Verschiedene Themen bestimmten die Workshop-Woche der Zehn- bis 14-Jährigen. „Wir erleben zum Klimawandel die Reflektion aus Kindersicht und sehen, wie sie damit umgehen“, so Bilitza. Auch wenn Klimawandel als Phänomen für diese junge Altersgruppe schwer zu fassen sei, erlebten sie die unmittelbaren Folgen wie Dürre, Starkregenereignisse oder Verwüstung durch Regenmassen wie gerade jetzt.

Eindrücke, die sie ebenfalls in ihren Arbeiten aufgriffen. Die Kunstschaffenden erläuterten am Sonntag ihre Arbeiten dem Publikum, stellten Arbeitstechniken vor, ebenso wie ihre Motivation, die Themen so und nicht anders darzustellen. Die Ausstellung greift Bereiche wie Luft, Klima, Leben, Zukunftsfantasien, Angst und Hoffnung, Traum und Wirklichkeit auf. Unter dem Motto „Plastik gegen Plastik“ hatte Natalia beispielweise ihr Bild auf Plastik mit Plastik gestaltet, um auf die Ölverschmutzung der Meere durch Tanker hinzuweisen. „Vor allem die Meeresbewohner sind betroffen“, so Natalia. Bewusst hat sie bei den Plastikbilder, die verschiedene Szenarien darstellen, mit dem Material Plastik gearbeitet, „weil es einfach sehr lange in den Meeren und der Umwelt bleibt“, erklärt Bilitza.

Info Buchstabenbilder im September Kulturrucksack Das Landesprogramm Kulturrucksack NRW fördert die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Unter dem Motto „Growing Plant – Kunst trifft Klimawandel“ , meldeten sich acht Jungen und Mädchen an. Am 11. September, 10 bis 13 Uhr, lädt Andrea Much zu Buchstabenbildern ein. Infos unter 02842 912 137.

„Die Bilder sind zugleich der Seismograph dieser Generation“, sagt er. In einer Welt der Politik machten die Kinder mit einer Art Kopfkino schonungslos die Klimawandel-Leugner aus, an deren Spitze Donald Trump stehe – ganz nach dem Motto „Man sieht nur, was man kennt.“ Anders die Traumfänger-Arbeiten, die das Böse vom Menschen abhalten sollen und eine bessere Zeit einläuten.

Durchaus akzentuiert der Traumfänger in Form einer Sanduhr, den Theresa dem Publikum erläutert. Wie Kinder sich im Zeichen des Klimawandel selber sehen, lässt sich an den Kohlezeichnungen ablesen: bedrückende Einsamkeit und ein Rückzug ins Innerste. Anders die Arbeiten „Action Painting“, die zugleich als Experiment für den methodischen Einsatz von Farben, Formen und Utensilien stehen. Bilitza: „Action Painting ist Einfall, Unfall und Zufall.“ Gearbeitet wurde das großformatige Bild auf dem Boden, erlaubte Wischtechniken, das mehrfache Aufbringen von Farbe mit der Maßgabe, die Zerstörung kreativ darzustellen. Bilitza erläuterte weiter: „Wir haben viel über die Bilder gesprochen und wie die Farben und ihre Verbindungen den Betrachter zum Denken anregen.“ Passen Kunst, Kultur, Klimawandel und Klimakrise überhaupt zusammen, hat Kunst dabei eine Aufgabe? „Kunst regt dazu an, die eigene Schlüsse zu ziehen“, betont Max Bilitza. Wie wichtig die Auseinandersetzung ist, belegte dieser Workshop. „Ich fand den Workshop gut, weil man den Klimawandel mit Kunst darstellen kann“, sagt Silas (11).