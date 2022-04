Kultur in Kamp-Lintfort : So schön war das „Bordgeflüster“

So schön war das „Bordgeflüster“

Kultur in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Wie ein Eheschiff mit den Jahren ins Schlingern geraten kann und am Ende dennoch auf Kurs bleibt, erlebte das Publikum in der Kamp-Lintforter Stadthalle. Die „Bühne 69“ führte eine Erfolgskomödie von Kerry Renard auf.

„Eine Ehe ist wie ein Schiff auf hoher See, mal ist der Ozean ruhig und friedlich, mal brauen sich wilde Stürme zusammen, und man droht zu kentern.“ Das müssen auch Jürgen und Dagmar in der Komödie „Bordgeflüster“ der kanadischen Bühnenautorin Kerry Renard erfahren, mit dem die „Bühne 69“ in der Kamp-Lintforter Stadthalle Premiere feierte.