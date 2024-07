Sommerferien 2024 So reist man mit dem Hund in den Urlaub

Und bei der Anreise mit dem Auto sollten auch die Verkehrs- und Sicherungsvorschriften beachtet werden. Beispielsweise in Italien gelte eine Gurtpflicht für Hunde. Für Katzen, dass sie am besten in einem Transportkäfig untergebracht werden. Der solle aber nicht freistehen, sondern so transportiert werden, dass er auch bei Bremsmanövern an seinem Platz bleibe, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Für den sicheren Transport von Hunden gebe es grundsätzlich drei Schutzmöglichkeiten: die Hundebox, den Sicherheitsgurt und das Hundegitter.