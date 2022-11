Ausflugsziel in Kamp-Lintfort Weihnachten im Tierpark Kalisto

Das Lebkuchenhausbasteln im Kalisto findet am 11. und am 18. Dezember statt. Dieses werde als Familienevent angeboten. Auch kleinere Kinder könnten zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern daran teilnehmen, betont der Tierpark-Betreiber in einer Pressemitteilung. Die Teilnahme kostet 18 Euro pro Bausatz und dauert etwa eine Stunde. Anmelden können sich Interessierte über Instagram, telefonisch unter 02842 973 44 99 sowie direkt Vorort. Für diejenigen, die sich an den Feiertagen die Zeit bis zur Bescherung verkürzen möchten, hat der Tierpark an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sowie in den restlichen Weihnachtsferien öffnet die Kamp- Lintforter Spiel- und Tier-Oase jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am 31. Dezember ist von 10 bis 14 Uhr und ab Neujahr am 1. Januar wieder von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sei, der werde ebenfalls im Tierpark fündig, heißt es in der Pressemitteilung. So könne man Eintrittskarten oder Produkte wie den Alpaka-Wein oder Warmies verschenken. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, eine Führung zu den Erdmännchen oder Alpakas als Geschenk zu erwerben.