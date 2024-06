Neues Abfallkonzept im Kreis Wesel So lernen Ebertschüler Müll zu vermeiden

Kamp-Lintfort · Der Kreis Wesel will verstärkt Maßnahmen zur Vermeidung, Wiederverwendung und dem Recycling von Abfällen in den Fokus nehmen. Es sollen auch pädagogische Konzepte entwickelt werden. Die Stadt Kamp-Lintfort bietet in ihren Grundschulen bereits erste lehrreiche Veranstaltungen zum Thema Abfallvermeidung an.

28.06.2024 , 05:15 Uhr

In dieser Woche beschäftigt sich die „Umweltclownin“ Ines Hansen mit den Kindern verschiedener Grundschulen mit der Abfallthematik. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Der Kreis Wesel hat mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sein bisheriges Abfallwirtschaftskonzept im Jahr 2022 aktualisiert und fortgeschrieben. Dieses Konzept sehe vor, gemeinsam kreisweite und flächendeckende abfallvermeidende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Entsprechend der fünfstufigen Abfallhierarchie seien verstärkt Maßnahmen zur Vermeidung, Wiederverwendung und dem Recycling von Abfällen in den Fokus zu nehmen. Das teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Mitteilung mit. Entscheidend dabei sei, dass den Bürgerinnen und Bürgern durch das geschlossene Auftreten aller Entsorgungsträger im Kreisgebiet deutlich werde, was den Beteiligten wichtig sei und wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Eine der Zielsetzungen sei es, zukünftig aus den Ergebnissen dieser Kampagnen pädagogische Grundkonzepte für weiterführende als auch berufsbildende Schulen zu entwickeln, teilt die Stadt Kamp-Lintfort mit. „Es ist gewollt, die Schüler weiterführender Schulen im Kreisgebiet fortlaufend über abfall-, umwelt- und klimaschützende Themenstellungen in ihren jeweiligen Schulen zu informieren.“ Im Vorgriff auf zukünftige gemeinsame Abfallkampagnen im gesamten Kreis Wesel hat die Stadt Kamp-Lintfort bereits jetzt begonnen, in den städtischen Grundschulen erste lehrreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der Abfallproblematik durchzuführen. In dieser Woche beschäftigt sich die „Umweltclownin“ Ines Hansen mit den Kindern verschiedener Grundschulen mit der Thematik, eine Reise zu den Dinosauriern, zur Entstehung der fossilen Brennstoffe sowie dem Müll als Energieträger und wie dieser zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Sämtliche Schülerinnen und Schüler waren mit großer Freude und Ernsthaftigkeit bei der Sache. Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt und Schulleiter Thomas Baumeister ließen es sich nicht nehmen, in der Sporthalle der Ebertschule vorbeizuschauen und sich umfassend zu diesen Müllfragen zu informieren.

