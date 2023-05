900 Jahre Kloster Kamp So lebte es sich im Kamp-Lintforter Kloster im 12. Jahrhundert

900 Jahre Kloster Kamp, das will gefeiert werden. „Erlebnis Mittelalter“ lautete am Wochenende das Motto, das zu Begegnungen auf unterschiedlichsten Plätzen rund ums Kloster einlud. Die Wiese vor der Abteikirche verwandelte sich in ein kleines Dorf, in dem in Zelten die verschiedenen Gewerke des 12. Jahrhunderts präsentiert wurden.