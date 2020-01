Proteste in Kamp-Lintfort : Großaufgebot der Polizei bei Rechten-Demo gegen Bürgermeister

Foto: Markus Plüm 4 Bilder Demo Rechtradikaler und Gegenproteste in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort Rechtsradikale demonstrieren am Samstagmittag in Kamp-Lintfort gegen Bürgermeister Christoph Landscheidt. Ein breites Bündnis hat sich mit dem Stadtoberhaupt solidarisiert und sich will sich ihnen entgegenstellen.

Gegen 12.30 Uhr füllt sich der Platz nahe des Rathaus, an dem um 13 Uhr die Demonstration starten soll. Rund 25 Rechtsradikale sind bislang eingetroffen. Unter ihnen ist auch der bekannte Dortmunder Neonazi Siegfried Roland Borchardt, genannt SS-Siggi.

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot in Kamp-Lintfort angerückt, auch ein Wasserwerfer steht im Hintergrund bereit. „So einen großen Polizeieinsatz hat der Ort noch nicht gesehen“, sagen Lokalpolitiker einstimmig. Die Demo der Rechtsextremen richtet sich gegen Bürgermeister Christoph Landscheidt. Der SPD-Politiker hatte wegen Drohungen aus der rechten Szene zu seinem Schutz einen Waffenschein beantragt. Das hatte die zuständige Polizeibehörde abgelehnt, weswegen Landscheidt jetzt vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht klagt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Anmelder der Kundgebung, ein Mitglied der Kleinpartei „Die Rechte“, 20 bis 30 Personen für seine Versammlung gemeldet. Ein breites Bündnis aus Politik, Gewerkschaften, Kirche und Bürgern will sich der Demonstration entgegenstellen. Rund 300 Personen sind dafür angemeldet, die Polizei rechnet aber mit deutlich mehr Teilnehmern.

„Wichtig ist, dass wir hier Flagge zeigen“, sagt der Kamp-Lintforter CDU-Chef Simon Lisken. Er selbst halte allerdings nichts davon, dass sich Politiker selbst bewaffnen. René Schneider, SPD-Landtagsmitglied aus Kamp-Lintfort, sagt, er kenne Landscheidt sehr gut, der ein „rational denkender Mensch sei“. Für ihn geht es bei der Gegenkundgebung vor allem darum, dass sich Bürgermeister immer öfter einer Bedrohung ausgesetzt sehen und nicht um das Thema Sebstbewaffnung.

Bürgermeister Christoph Landscheidt wird nicht zu der Gegenkundgebung kommen, davon hatte ihm auch die Polizei abgeraten.

