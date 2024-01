Umleitung in Kamp-Lintfort So können Autofahrer die Baustelle an der Eyller Straße umfahren

Die Bauarbeiten zur Errichtung einer Regenwasserbehandlungsanlage in der Eyller Straße beginnen am Montag, 29. Januar. Derzeit fließt das Niederschlagswasser noch unbehandelt von der Eyller Straße über die Mittelstraße und Geisbruchstraße in den Ferdinantengraben. Damit das nicht so bleibt und zukünftig sauberes Regenwasser in den Vorfluter eingeleitet wird, baut das Tiefbau- und Grünflächenamt eine Anlage zur Niederschlagswasserbehandlung.