Brotzeit in Kamp-Lintfort So hat die Bäckerei Büsch an Ostern geöffnet

Die Bäckerei Büsch hat ihre Fachgeschäfte am Ostersamstag und Ostersonntag geöffnet. „Am Ostersamstag sind wir zu den normalen Öffnungszeiten für unsere Kunden da. Am Ostersonntag gelten die regulären Sonntagszeiten der einzelnen Fachgeschäfte“, sagt Geschäftsführer Norbert Büsch. An Karfreitag und Ostermontag sind die Büsch-Fachgeschäfte geschlossen. Die genauen Öffnungszeiten und in welchen Fachgeschäften sonntags frische Backwaren gekauft werden können – stehen auf der Internetseite unter www.baeckerei-buesch.de/fachgeschaefte. Dort kann anhand der Postleitzahl das nächstgelegene Geschäft herausgesucht werden.