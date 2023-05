Grafschafter Diakonie in Kamp-Lintfort „Ich habe Zwölfjährige in der Beratung“

„Paar Tropfen Tili, seh‘ den Film an mir vorbeifahren. Lieber Gott, ich fühle mich so einsam“, rappten Capital Bra und Samra schon 2019. Tili, das ist Tilidin, ein Schmerzmittel und eine Droge, mit der Melanie Boi und Kristina Kaiser regelmäßig zu tun haben. Boi und Kaiser arbeiten bei der Drogenhilfe der Grafschafter Diakonie in Kamp-Lintfort und beraten drogenabhängige Jugendliche. Und sie versuchen, dafür zu sorgen, dass Jugendliche gar nicht erst abhängig werden.