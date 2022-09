Schulfest in Kamp-Lintfort : So feiert die Europaschule den zehnten Geburtstag

So feiert die Europaschule den zehnten Geburtstag

Schulfest in Kamp-Lintfort

Zum zehnten Geburtstag hielt Schulleiter Bernd Benninghof eine kleine Ansprache. 550 Schüler werden an der Europaschule unterrichtet. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Schüler und Lehrer hatten Spiel- und Bastelaktionen vorbereitet. Die Stadtverwaltung versprach als nachträgliches Geburtstagsgeschenk den Bau einer Mensa im übernächsten Jahr. Wie sich die Sekundarschule seit Gründung entwickelt hat.

Zehn Jahre Europaschule Kamp-Lintfort . Am Freitag Nachmittag begingen Schüler, Lehrer und Unterrichtsbeauftragte das erste runde Jubiläum ihrer Schule mit einem bunten Spielefest. Ursprünglich, so erklärte Schulleiter Bernd Benninghoff, habe man überlegt, das Jubiläum mit einer Gala zu begehen, doch dann habe man sich stattdessen für ein Spielfest entschieden. „Damit auch die Schüler ein Gespür für die Bedeutung des Jubiläums bekommen und dabei Gemeinschaft erleben“, sagte er.

Im Grunde, fuhr er fort, sei die Schule ja jetzt gerade erst den Kinderschuhen entwachsen und stehe kurz vor der Pubertät. „Das bringt erfahrungsgemäß einige Konflikte mit sich, ist aber gleichzeitig auch eine Chance, neue Orientierungswege auszuprobieren.“ So wolle man zum Beispiel demnächst der Berufsvorbereitung ein größeres Gewicht geben. Dabei werde es nicht so sehr um die Vorbereitung zum Studium, sondern verstärkt um die Berufsausbildung gehen, wobei jedoch auch der bisher mögliche, lückenlose Übergang zu den weiterführenden Schulen in Kamp-Lintfort gewährleistet bleibe.