Festival in Kamp-Lintfort : Spiel, leckeres Essen und gute Musik

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort feiert das erstes Schirrhof-Festival am 12. und 13. August. Ein familienfreundliches Rahmenprogramm, regionale Verköstigung und ein vielseitiges Musikprogramm sollen die Besucher locken.

Der Schirrhof hat sich seit 2021 zu einem vielseitigen Ort für Kunst, Kultur und Begegnung entwickelt. Zahlreiche kleinere und größere Veranstaltungen haben seit 2021 stattgefunden und gezeigt: Der Schirrhof ist sehr beliebt sowohl bei Kulturschaffenden, Veranstaltern, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Menschen aus der Region. Das Schirrhof-Festival am 12. Und 13. August ist ein Format, das sich in den nächsten Jahren in Kamp-Lintfort etablieren soll. Hier flankieren ein familienfreundliches Rahmenprogramm und regionale Verköstigung ein vielseitiges Musikprogramm, das verschiedene Genres abdeckt. Rüdiger Eichholtz vom Verein Kulturprojekte Niederrhein organisiert das Festival federführend und hat bereits zahlreiche Partner ins Boot geholt: Die Awo, die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition, das Kulturcamp, die Tuwas Genossenschaft, die Dorfmasche und viele weitere werden sich am Festival beteiligen. Alle diese Beteiligten werden ein breites Programm auf die Beine stellen: Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, Hüpfburg des Stadtsportverbandes, Ausstellung des Kulturcamps, Bauworkshop für Kinder, Führungen im Lehrstollen, Kräutermarkt der Tuwas Genossenschaft, Graffiti- und Malworkshop, offene Ateliers, und viele weitere Punkte stehen auf dem Programm. Auch musikalisch dürfen sich die Besucher auf ein buntes Programm freuen. Am Freitag spielt ab 19 Uhr Terbonssen und van Stiphaut. Das Duo präsentiert Rock, Pop und Jazz. Ab 21 Uhr spielt die Rock- und Pop-Coverband Acoustic Lunge. Am Samstag startet um 18 Uhr Heartchor & Band. Ab 19.30 Uhr präsentieren die „Kleine Welten“ das Beste aus 20 Jahren in „Niederrhein – ein Sommermärchen“. Das Jakob Manz Projekt steht ab 21 Uhr auf der Bühne.