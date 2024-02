Projekt in Kamp-Lintfort So erfolgreich sind die Präventiven Hausbesuche

Im Januar 2022 ist das Projekt gestartet. Die Erwartung, dass ein Drittel der in Frage kommenden Seniorinnen und Senioren das Besuchsangebot annehmen, ist eingetroffen. Die städtischen Mitarbeiterinnen Andrea Busch und Iris Jentges haben 248 Personen besucht, davon 17 Prozent ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Die Akzeptanzrate, also der Anteil der Personen, die einen Hausbesuch aufgrund des Gratulationsschreibens in Anspruch nahmen, habe in den ersten zwei Jahren 35 Prozent gelegen, teilte die Stadt mit. Besonders bemerkenswert sei, dass 32 Prozent der Besuchten bereits einen Pflegegrad besaßen.