Geförderter Wohnungsbau in Kamp-Lintfort : So entwickelt sich der Wohnungsmarkt

Bürgemeister Christoph Landscheidt informiert die SPD-Senioren. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Christoph Landscheidt informierte am Mittwoch die Mitglieder der SPD AG 60plus über den aktuellen Wohnungsmarkt in der Kloster- und Hochschulstadt. Warum sich Kamp-Lintforts Bürgermeister für den geförderten Wohnraum stark macht.

Bei den Reihenhäusern, die nahe der Einmündung der Markgrafenstraße in die Wilhelmstraße entstehen, handelt es sich um geförderten Wohnungsbau. Doch: „Man sieht es den Häusern nicht an“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt bei einem Treffen der SPD AG 60 plus am Mittwoch. Im Schirrhof gab er einen Überblick über die Entwicklung des Wohnungsmarktes in der Stadt – und machte sich dort für mehr geförderten Wohnungsbau starkt.

Dabei nahm der promovierte Jurist die Stadt in dieser Frage selbst in die Pflicht. So verkaufe sie städtische Baugrundstücke zu einem niedrigeren Preis, wenn darauf geförderter Wohnungsbau entstehe, genauso wie sie jungen Familien entgegenkomme, in dem man für jedes Kind den Quadratmeterpreis um zehn Euro senke. Der Bürgermeister verwies im Rahmen seines Vortrags auch auf die neue städtische Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Stadt Kamp-Lintfort, kurz IWG.

„Im nächsten Schritt wird die IWG selber tätig werden“, sagte Christoph Landscheidt und blickte auf die Entwicklung dieser Gesellschaft, die zum Beispiel Eigentümerin des Starterzentrums Dieprahm und des Magazin-Hochschul-Gebäudes an der Friedrich-Heinrich-Allee ist, aber noch nicht von Gebäuden aus dem geförderten Wohnungsbau. Als Fläche für den geförderten Wohnungsbau der IWG nannte er unter anderem die „Kleine Heide“, die an der Einmündung des Bendstegs in die Friedrich-Heinrich-Allee liegt. Dort befindet sich der einstige Zechenparkplatz und die einstige Bergberufsschule. Rund 200 Wohneinheiten des geförderten Wohnungsbaus seien in den letzten Jahren entstanden oder in Planung, berichtete er. Auch im Neubaugebiet im Niersenbruch, das nördlich der Fasanenstraße entstehe, sei Geschosswohnungsbau vorgesehen. Gleichzeitig wies er auf die Wohneinheiten hin, die jedes Jahr aus der Sozialbindung herausfielen. Christoph Landscheidt stellte den Wohnungsbau in den großen Zusammenhang der Stadtentwicklung, zu der unter anderem der Umbau der Innenstadt und die Vernetzung der Landschaft, Arbeitsplätze als Lebensgrundlage und der Anschluss an die Eisenbahn zählten. „Ende 2025 oder Anfang 2026 fahren die Züge“, berichtete er. „In Stoßzeiten halbstündlich, sonst stündlich. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt.“ Kamp-Lintfort wachse leicht. Langfristig solle sich die Einwohnerzahl bei 38.000 bis 39.000 stabilisieren.