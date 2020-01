Neue Ideen in Kamp-Lintfort : So bunt sind die Färbergarten-Projekte

Bilanz: Vor etwas mehr als einem Jahr schloss sich Kamp-Lintfort der Sevengardens-Idee von Peter Reichenbach an.

Färben, Malen und Gestalten mit pflanzlichen Farben ist in, und auch in Kamp-Lintfort gibt es dazu inzwischen zahlreiche Projekte und Mitstreiter.

Wer? In Kamp-Lintfort stießen Petra Niemöller, Leiterin des Kulturbüros, Mediatheksleiterin Katharina Gebauer und Insa Stürmer von der Jugendförderung im städtischen Amt für Schule, Jugend und Sport in Kamp-Lintfort das Projekt an.



Der Startpunkt Nicht nur in Deutschland entwickelt sich ein immer größer werdendes Netzwerk, in dem Anleger von Färbergärten und Nutzer ihr Wissen und ihre Erfahrungen austauschen und weiterreichen. „Wir sind vor gut zwei Jahren zum ersten Mal auf Peter Reichenbachs Sevengardens-Initiative gestoßen, als wir in unserem Arbeitskreis Kulturelle Bildung auf der Suche nach einem Projekt waren, mit dem sich Kinder und Jugendliche im Rahmen der bevorstehenden Landesgartenschau präsentieren könnten“, erklärt Petra Niemöller, die Leiterin des Kamp-Lintforter Kulturbüros. „Das Ganze passte nicht nur zur Laga, sondern entsprach auch unserem Anspruch von nachhaltiger Kulturarbeit.“



Die Dialoger Im November 2018 hat der Arbeitskreis den Initiator Peter Reichenbach eingeladen, um sich von ihm die praktische Arbeit mit Färberpflanzen erklären zu lassen und ihn vielleicht zur Mitwirkung an dem geplanten Jugendbildungsprojekt zu bewegen. Mit Erfolg. Vier Monate später fand unter seiner Leitung ein zweitägiger Workshop statt, an dem sich mehr als 50 Lehrer, Erzieher und Einzelpersonen zu sogenannten Sevengardens-Dialogern ausbilden ließen. „Jetzt brauchten wir nur noch ein paar konkrete Projekte, die sich in Schulen und Kindergärten realisieren ließen. Es konnten ja nicht überall Gärten angelegt werden“, berichtet Petra Niemöller weiter. Auch hier war Peter Reichenbach wieder behilflich.