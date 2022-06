Besuch beim Bürgermeister : Sie setzen sich für Kinderrechte ein

Bürgermeister Christoph Landscheidt hatte die Grundschüler in das Rathaus eingeladen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Pappelsee-Grundschüler stellten im Rathaus das wichtige Projekt vor. Die Dritt- und Viertklässler rappten einen selbst getexteten Song und trugen dem Bürgermeister ihre Wünsche vor.

Von Jutta Langhoff

„Eins, zwei, drei, vier, wir Kinder haben Rechte hier.“ Rund 25 Dritt- und Viertklässler der Kamp-Lintforter Grundschule am Pappelsee rappten im Sitzungssaal I des Rathauses zum Thema „Kinderrechte“. Hintergrund der Aktion war eine im Februar diesen Jahres von ihnen begonnene Projektarbeit, in der sie ihre Wünsche und Bedürfnisse als Bürger der Stadt zusammengetragen und anschließend entsprechende Lösungsvorschläge dazu erarbeitet hatten. „Eine beeindruckende Leistung“, lobte Bürgermeister Christoph Landscheidt, der die jungen Kinderrechtler an diesem Tag zusammen mit der Leiterin des Amtes für Schule, Jugend und Spiel Lydia Kiriakidou und der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses Birgit Ullrich im Rathaus begrüßte.

„Das Thema ‚Kinderrechte‘ rückt gerade jetzt – sei es durch den Krieg in der Ukraine oder die anhaltende Pandemie – immer weiter in den Fokus, und es ist wichtig, dass die Kinder ihre Rechte kennen und diese auch durchsetzen.“ Das Lob war gerechtfertigt, wie die anschließende von den Kindern der Reihe nach vorgetragenen und mit einer anschaulichen Bildpräsentation untermalten Ergebnisse bewiesen. Eines der Oberthemen hieß dabei unter anderem: „Wir verschönern Kamp-Lintfort.“ Dazu hatten die Beteiligten unter der Anleitung ihrer Lehrerin Nele Hoffmann zunächst erst einmal einige wichtige Herangehensweisen festgelegt, die da hießen: „Nicht man, sondern ich.“ Oder: „Alles ist möglich.“ Dem folgte anschließend eine Liste mit verschiedenen Unterthemen wie „Freizeit und Einkaufen“, „Umweltmüll“ oder „Sicherheit“, die dann wiederum weiter in die Bereiche „Meckern“, „Wünschen“ und „Planen“ unterteilt worden waren.