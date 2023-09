Ausbildungsstart in Kamp-Lintfort Karrierestart in eine spannende Zukunft beim Finanzamt

25 Anwärterinnen und Anwärter haben ihre Ausbildung bzw. ihr duales Studium am 1. September beim Finanzamt in Kamp-Lintfort begonnen. Während des Studiums und der Ausbildung wechseln sich Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit im Finanzamt ab. „Wir sind für die Menschen in Alpen, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten ansprechbar und haben den Anspruch, ihnen bei ihren Anliegen möglichst schnell zu helfen – ob bei Fragen zu ihrer Einkommensteuererklärung oder dem Grundsteuerbescheid. Deshalb sind wir auf unseren gut ausgebildeten Nachwuchs dringend angewiesen“, sagt Ulrike Sondermann, Dienststellenleiterin des Finanzamts Kamp-Lintfort, und erläutert: „Wir bieten unseren Anwärterinnen und Anwärtern eine moderne Führungskultur, flexibles Arbeiten – auch im Homeoffice – und vor allem eine moderne, digitale Lern- und Arbeitsumgebung.“