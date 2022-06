Schule und Bildung in Kamp-Lintfort : Sie kennen ihre Kinderrechte

Im Rahmen des Kunstprojektes schrieben die Mädchen und Jungen auch einen Rap zum Thema Kinderrechte. Sie präsentierten ihn am Donnerstagvormittag ihren Mitschülern auf dem Schulhof. Auch viele Eltern hörten zu. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort In einem Kunstprojekt in den Osterferien befassten sich die Pappelsee-Grundschüler von der Montplantstraße mit diesem wichtigen Thema. Warum ein großes selbst gemachtes Wandbild jetzt die Fassade der Schule ziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

„1-2-3-4 Kinderrechte haben wir; 5-6-7-8 leider wird oft nicht dran gedacht“, rappen die Mädchen und Jungen der Pappelsee-Grundschule am Teilstandort Montplanetstraße selbstbewusst vor ihren Mitschülern und vielen Eltern, die sich auf dem Schulhof eingefunden haben. In den Osterferien hatten sie sich eine Woche lang intensiv und kreativ in einem Kunstprojekt mit ihren Rechten, den Kinderrechten, auseinandergesetzt. Am Donnerstag präsentierten sie das Ergebnis ihrer Projektarbeit: Auf 2,50 mal 2,50 Metern hängt ein buntes Kunstwerk sichtbar an der Fassade ihrer Grundschule. Die Botschaft der Kinder ist nicht minder wichtig.

Auf dem Großformat ist in der Mitte nicht nur unser blauer Planet gemalt. In Bildern beschreiben die Kinder auch die Rechte, die ihnen wichtig sind. „Es ist wichtig, dass es die Kinderrechte gibt, damit es allen Kinder gut geht“, sagt der achtjährige Fynn und fordert: „Und die Erwachsenen müssen unsere Rechte einhalten.“ Das Kunstprojekt des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler am Niederrhein (BBK), das an der Montplanetstraße zum ersten Mal durchgeführt wurde, will Kinder stärken und selbstbewusst machen.

Info Eigene Internetseite für das Kunstprojekt So geht‘s weiter Das Kunstprojekt soll eine eigene Internetseite bekommen. Damit sich die Kinder umfassend informieren können, ist geplant, unter den Wandbildern einen QR-Code anzubringen. Dieser führt zu kindgerechten Informationen über die UN-Kinderrechte. „Kinderrechte sind noch nicht im Grundgesetz verankert“, betont Jennifer Wachtendonk vom städtischen Kulturbüro.



Das Kindernest Die Einrichtung ist eine Kooperationsgemeinschaft von Stadt Kamp-Lintfort (Jugendamt) und Grafschafter Diakonie. Sie verfolgt einen präventiven Ansatz durch frühe Hilfen.

„Wo denn sonst, wenn nicht in solchen Projekten an den Grundschulen?“, fragt Nicole Peters. Die Bildende Künstlerin, die in Goch ein Atelier für soziales Wirken der Kunst führt, hat das Kunstprojekt ins Leben gerufen. Es findet in Kamp-Lintfort in Kooperation mit dem Kindernest der Grafschafter Diakonie und dem Offenen Ganztag der Grundschule am Pappelsee statt.

Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konzeptes „Kultur macht stark. Wir können Kunst“. „Kinder müssen wissen, welche Rechte sie haben“, betont Nicole Peters und freut sich, an der Montplanetstraße so engagierte, kluge und kreative Kinder getroffen zu haben. „Leider gibt es in unserem Land keine Bildungsgerechtigkeit. Kinder aus Akademikerfamilien haben es heute noch immer leichter, zu guten Schulabschlüssen zu kommen oder zu studieren“, sagt Peters. Schule reiche nicht aus, damit die Kinder ihr Potenzial ausschöpfen könnten. An der Montplanetstraße ist übrigens nur der Anfang gemacht. Das Kunstprojekt soll an allen Grundschul-Standorten angeboten werden. In den Sommerferien wird es an der Grundschule am Niersenberg und an der Ernst-Reuter-Schule zu Gast sein.

Unterstützt wird Nicole Peters dann wieder von den Mitarbeiterinnen des Offenen Ganztags und von Petra Treeter vom Kindernest. „Es war toll, wie die Kinder miteinander ins Gespräch kamen – zum Beispiel darüber, wer ihnen etwas sagen darf oder wer sie anfassen darf. Sie haben tolle Ideen entwickelt und kreativ umgesetzt. Das Thema war schnell in ihren Köpfen“, berichtet sie. 25 Kinder nahmen an dem Projekt teil. Gemeinsam haben sie überlegt, gezeichnet, gemalt, gefilmt und gespielt. Jetzt kennen sie ihre Rechte genau: „Wir haben das Recht, zur Schule zu gehen, aber auch die Pflicht“, betont ein Kind bei der Präsentation auf dem Schulhof. „Wir haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen“, erklärte ein weiterer Schüler. „Und alle sollen gleich behandelt werden“, sagt ein Mädchen, bevor alle Kinder einen Tanz auffühten und den Applaus ihrer Mitschüler entgegennehmen.