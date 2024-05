Auszeichnung in Kamp-Lintfort Künstler stellt Projekt aus dem Sevengardens-Netzwerk vor

(aka) Das Netzwerk „sevengardens“ begann als Kunstprojekt und ist eine Bewegung geworden, die sich in einem globalen Diskurs mit vielen Werkstätten und Gärten Fragen der Nachhaltigkeit widmet. In einer Zeit, in der eine Stellungnahme von Kunst zu sozialen, ökologischen Bewegungen gefordert werde und Bedrohungen durch Klimawandel und Armut immer mehr zu einer existenziellen Frage würden, wende sich der betrachtende Mensch an den Künstler, teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung im Vorfeld der Ausstellung im Kamp-Lintfort mit.