ASK in Kamp-Lintfort : Servicebetrieb legt feste Straßenreinigungszeiten fest

ASK in Kamp-Lintfort

Um die Straßen in Kamp-Lintfort effektiv reinigen zu können, gibt es nun eine einheitliche Beschilderung. Start ist in der Pauen’schen Siedlung. Foto: Gabi Laue

Kamp-Lintfort Viele Verkehrsteilnehmer missachten die Hinweisschilder für die Straßenreinigung. Das erschwert die Arbeit des Servicebetriebes ASK. Der hat jetzt das Konzept für die Straßenreinigung angepasst. Es gibt nun feste Reinigungszeiten und eine einheitliche Beschilderung.

Das Straßenreinigungskonzept ist in Kamp-Lintfort über die letzten Jahre immer wieder verändert und angepasst worden. Die Verwaltung verfolgte insbesondere durch die Beschilderung das Ziel, die Straßenreinigung so gründlich wie möglich durchführen zu können, aber auch die Belastung der Anwohner aufgrund des immer weiteren Parkdruckes so gering wie möglich zu halten. Durch die Erschließung von Baugebieten mit neu hinzugekommenen Straßen sei, so die Stadtverwaltung, mittlerweile ein „Flickenteppich“ hinsichtlich der Straßenreinigung entstanden, der ein effektives Reinigen zusehends erschwere.