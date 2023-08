Segelclub Kamp-Lintfort Bootstaufe beim Sommerfest des Segelclubs

Die Gäste und städtischen Vertreter sind mit dem Clubboot des Vereins „Herr Rossy“, benannt nach dem Ortsteil Rossenray und dem Rossenrayer See in Kamp-Lintfort, sowie auf privaten Booten gesegelt und haben sich so auch ein Bild vom Rossenrayer See verschafft. Es war für alle ein Erlebnis, dieses Kleinod in Kamp-Lintfort auf dem Wasser zu erleben. Es war ein runder Nachmittag mit guten Gesprächen.