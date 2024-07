Zwei Verletzte in Kamp-Lintfort Schwerer Unfall auf der Hoerstgener Straße

Zwei Menschen sind am Mittwochabend um 21.24 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hoerstgener Straße in Kamp-Lintfort im Bereich der Braustraße verletzt worden. Ein Motorradfahrer kam in einer Kurve zu Fall und kollidierte mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in eine Unfallklinik gebracht. Der verletzte Autofahrer wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe führte die Feuerwehr Sicherheitsmaßnahmen durch und leuchtete zur Unfallaufnahme für die Polizei die Einsatzstelle aus. Die Hoerstgener Straße wurde im betroffenen Bereich durch die Polizei gesperrt. Im Einsatz war die Löscheinheit Hoerstgen. Insgesamt waren knapp 25 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.