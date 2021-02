Umweltprojekt in Kamp-Lintfort : Schulzentrum bekommt neue Wertstoffsammler

Kamp-Lintfort Am Forster-Gymnasium wird der Müll ab sofort korrekt getrennt. Der städtische Klimamanager Rüdiger Wesseling stand der Schule bei der Anschaffung beratend zur Seite.

Ist das Kunst oder kann das weg? Die Frage stellten sich Lehrer und Schüler, wenn sie während des Präsenzunterrichts über den Schulhof oder durch das Foyer des Georg-Forster-Gymnasiums liefen: Um Fettecken, wie der Künstler Joseph Beys sie ausgestellt hat, habe es sich aber nicht gehandelt, sondern um liegengebliebene Verpackungen des Frühstücks, teilt das Gymnasium in einer Pressemitteilung mit. Auch der Blick in die Müllbehälter sei eher ernüchternd gewesen, korrekt getrennt waren Abfälle und Wertstoffe häufig nicht.