Schule in Kamp-Lintfort : Schul-Cafeteria ohne Einnahmen

Schule in Kamp-Lintfort

In der Cafeteria des Georg-Forster-Gymnasium versorgen ehrenamtliche Helfer die Kinder mit einem gesunden Frühstück. Foto: Georg-Forster-Gymnasium

Kamp-Lintfort Die Corona-Pandemie sorgt für ein Defizit in der Kasse der Cafeteria am Georg-Forster-Gymnasium, die ehrenamtlich betrieben wird. Das Lehrerkollegium spendete 600 Euro zugunsten des Cafeteria-Vereins.

Lieber einen knackigen Gemüsedipp oder die Grünkernfrikadelle, dazu noch eine Vollkornwaffel oder das Quarkbrötchen? Das klingt verlockend und würde auch zwischen zwei Video-Konferenz gut schmecken – und wird doch morgens schmerzlich vermisst – von den Schülern und den Mitgliedern des Lehrerkollegiums am Georg-Forster-Gymnasium gleichermaßen. Denn es handelt sich um die Klassiker in der Cafeteria, und die ist gerade wieder geschlossen. Schließlich lernt ein Großteil der Schüler wegen der Corona-Pandemie zu Hause.

Die Pandemie ist auch an der Cafeteria nicht spurlos vorbeigegangen: Nach der ersten Betriebspause während des ersten Lockdowns haben Vera von Holten als Leiterin der Cafeteria und die Schulleitung ein Hygiene-Konzept erstellt, bevor die Cafeteria wieder öffnen konnte. Für den Verkauf stellten sich die Schüler fortan in eine vorbildliche Warteschlange und erwarben den Frühstücksnack nach einem kurzen Stopp am Spender für Desinfektionsmittel bei einer der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durchs offene Fenster zum Atrium.