Brauchtum in Kamp-Lintfort : Schick, schicker – Schützen: Vereine und Bruderschaften ziehen durch die Stadt

Kamp-Lintfort Beim Stadtschützenfest dominierten elegante Kleider, treffsichere Könige – und am Ende der neue Stadtschützenkönig Markus Nothofer.

Es war ein buntes Bild: Nach und nach versammelten sich die Königinnen und Könige der acht beteiligten Bruderschaften und Schützenvereine auf dem Weg vor dem EK3 – jede beziehungsweise jeder mit seinem ganz persönlichen Kleidungsstil. „Laut Statuten muss es festlich sein – wir haben sogar schon mal ein Königspaar in Trachten gehabt“, erklärte Daniela Zukowski von Eintracht Altfeld-Saalhoff, warum sie sich an der Seite ihres Königs Rafael für ein körperbetontes, dunkelblau-türkises Kleid entschieden hatte. „Wir sind ein junger Thron und haben gedacht, da passt traditionelle Abendkleidung“, meinte die 31-jährige.

Dieter Kirmse von St.-Johannes- Nepomuk trug einen fein-gestreiften, klassischen Anzug. „Wenn jeder so kommen würde, wie er wollte, das ginge nicht“, unterstrich die Majestät. Schließlich gehe es ja um die Repräsentanz in der Stadt. „Festlich und schön – aber etwas schlichter“, hatte sich seine Frau Renate an diesem Tag hergerichtet.

Ebenfalls noch einmal so richtig in Schale geworfen hatte sich Stefanie Poth von den St.-Bernardus-Schützen Rossenray – in dem Bewusstsein, an diesem Tag die Stadtköniginnenehre abgeben zu müssen. „Das ist schon komisch, so’n ein Abschied“, sagte sie, während sie ins Publikum am Straßenrand winkte.