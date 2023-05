Stadtschützenfest in Kamp-Lintfort Schützen messen sich beim Stadtkönigsschießen

Am Samstag, 13. Mai, haben die Schützen die Innenstadt in der Hand. Die Beteiligten freuen sich auf den Umzug zum Prinzenplatz, der um 13.30 Uhr an der Moerser Straße (Höhe Hausnummer 268/271) startet und vom Bundesspielmannszug Xanten begleitet wird. Am Prinzenplatz angekommen, werden folgende Königinnen und Könige am Schießstand um die Stadtkönigswürde konkurrieren: Markus Nothofer (Stadtkönig, St. Michael Saalhoff 1520), Johannes Kühne mit Celina Nothofer (St. Michael Saalhoff 1520), Günter Reit mit Birgit Reit (St. Bernhardus Bruderschaft Rossenray, gegr. 1296), Andreas Kustermann mit Renate Kustermann (St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp, gegr. 1449), Dieter Kirmse mit Renate Kirmse (St. Johannes Nepomuk Alt-Lintfort 1753), Domenik Völkel mit Sarah van Dyck (BSV Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren 1885), Miriam Schliffke (SV Freischütz 1927) und Sven Mehlig (Schützenverein Eintracht Altfeld Saalhoff 1911).