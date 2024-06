Schreibwettbewerb für Kinder in Kamp-Lintfort „Ich mach` mir die Welt, wie sie mir gefällt“

Eine Maschine, die Müll sammelt, um diesen in Spielzeuge und Spielgeräte zu verwandeln, erfand Pia Stemmer in ihrer Geschichte. Die Grundschülerin erhielt dafür den ersten Preis, weil sie die Idee der Müllsammel-Spielzeugmaschine in ihrem Aufsatz so lebendig und facettenreich beschrieben hatte. So gewann sie den Schreibwettbewerb, der seit dem Laga-Jahr 2020 jährlich ausgerufen wird. „Ich gestalte die Welt, wie sie mit gefällt“, lautete 2024 das Motto des Wettbewerbs, der vom Verein Lesart Kamp-Lintfort organisiert wird, unterstützt von den Stadtwerken Kamp-Lintfort.