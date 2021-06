Schüler-Wettbewerb in Kamp-Lintfort : Schüler nutzen Mausefalle als Antrieb

Schüler-Wettbewerb in Kamp-Lintfort

Die Stadtwerke in Kamp-Lintfort unterstützten den Mausefallen-Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder. Foto: Dohmen-Mick

Kamp-Lintfort Lebendiger Physikunterricht: Die Gymnasiasten bauen, planen und entwerfen Autos oder Katapulte, die als Antrieb und Energiequelle eine Mausefalle verwenden.

Am Georg-Forster-Gymnasium (GFG) haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe acht die Unterrichtsreihe in Physik mit einem Wettbewerb abgeschlossen. Schon seit zehn Jahren gibt es den jährlichen Wettbewerb rund um das spannende Thema „Mausefalle“. Die Gymnasiasten bauen, planen und entwerfen Autos oder Katapulte, die als Antrieb und Energiequelle eine Mausefalle verwenden.

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort unterstützen den Wettbewerb auch in diesem Jahr. „Als regionaler Wasser- und Energieversorger brauchen wir gut ausgebildeten und motivierten Nachwuchs, um die anstehenden Herausforderungen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, bewältigen zu können. Uns ist es daher wichtig, dass sich junge Menschen schon frühzeitig mit Technik und Naturwissenschaften auseinandersetzen und mit viel Spaß und Engagement bei der Sache sind. Der Mausefallen-Wettbewerb bietet dazu eine großartige Gelegenheit,“ erläutert Bert Buschmann, Leiter Vertrieb bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort, die Gründe für das langjährige Engagement.

Der diesjährige Wettbewerb der achten Klassen fand im Rahmen des Unterrichtes am Georg-Forster-Gymnasium statt. Nachdem die jeweiligen Klassensieger ermittelt waren, mussten die besten Gruppen gegeneinander antreten. Es gab insgesamt vier Preise zu gewinnen. Diese gingen an Carolin und Fiona, Klasse 8b (1. Preis), Eva und Meikel, Klasse 8b (2. Preis) sowie Moritz und Christopher, Klasse 8a (3. Preis). Den Kreativpreis bekam Juline aus der Klasse 8c für ihre beiden originellen Fahrzeuge. Physiklehrer Alexander Mill und Robert Raser, mit Schülern und Schülerinnen der Georg-Forster-Gymnasiums, Sabine Wiedner-Schneider (Koordinatorin Naturwissenschaften am GFG), Bert Buschmann und Judith Dohmen-Mick (Stadtwerke Kamp-Lintfort) freuten sich über den gelungenen Wettbewerb. Weitere Infos finden Interessierte unter www.swkl.de.