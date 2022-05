Bildung in Kamp-Lintfort : Schüler erleben Politik praktisch

Bei der Juniorwahl im Georg-Forster-Gymnasium betätigten sich die Fünftklässler als Wahlhelfer. Foto: Gymnasium Foto: Georg-Forster-Gymnasium

Kamp-Lintfort Die Georg-Forster-Gymnasiasten nahmen an der Juniorwahl zur Landtagswahl teil. Die Teilnahme ermöglichte den Schüler, sich aktiv mit Politik auseinanderzusetzen und zu erfahren, wie eine Wahl funktioniert.

„Ein Wahlhelfer sorgt am besten am Eingang zum Wahllokal dafür, dass nicht zu viele Jungwähler auf einmal hereinkommen. Ihr zwei kontrolliert und sammelt bitte die Wahlbenachrichtigungen und Schülerausweise, die nächsten haken die Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis ab, dann seid ihr mit der Vergabe des Stimmzettels an der Reihe und weist auch bitte eine freie Wahlkabine zu. Abschließend kontrolliert ihr beiden, dass jeder Wählende seinen Wahlzettel in die Wahlurne einwirft. Alles klar?“ Lehrer Michael Hänsel weist die jungen Wahlhelfer aus der Klasse 5 in die Abläufe im Wahllokal ein. „Und wenn jemand seine Wahlberechtigung vergessen hat, was machen wir dann?“, erkundigt sich Sofie und schiebt hinterher. „So langsam werde ich nervös.“

Drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatten die Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 11 im Selbstlernzentrum des Georg-Forster-Gymnasiums Gelegenheit, an der Juniorwahl zur Landtagswahl teilzunehmen. Michael Hänsel, der in seiner Klasse 5 das Fach Politik unterrichtet, organisierte mit seiner 5. Klasse diese Juniorwahl federführend. „Die Juniorwahl ist eine wunderbare Gelegenheit, Politik praktisch zu erleben und auch zu merken, wie viel Arbeit hinter einer Wahl steckt. Die Fünfer haben ihre Aufgabe mit Ausdauer und Begeisterung gemeistert. Alle waren sich einig, dass es Spaß gemacht hat.“Als die Wahlhelfer die Wahlbenachrichtigungen in den Klassen verteilten, war zuweilen ein verwundertes „Schon wieder?“ zu hören. Denn die Jugendlichen haben erst im Herbst an der Juniorwahl zur Bundestagswahl teilgenommen. Der Ablauf im Wahllokal war vielen noch präsent, hing aber sicherheitshalber auch am Eingang zum Wahllokal auf einem großen Plakat aus.

Sean und Ivan, beide Jahrgangsstfe 10, waren sich einig: „Das ist ein guter Grund, mal den Wahl-O-Mat durchzuklicken und sich auch sonst zu informieren. Wenn man hier schon mal gewählt hat, weiß man dann schon, wie’s geht, wenn man tatsächlich wahlberechtigt ist. Das Angebot sollte man auf jeden Fall nutzen und auch ernst nehmen. Auch wenn unsere Stimmen nicht wirklich zählen, stellen die Ergebnisse ja doch ein Stimmungsbild der Jugendlichen dar.“

Die Ergebnisse der Juniorwahl durfte der Wahlvorstand erst nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend verraten. Das soll verhindern, dass sich wahlberechtigte Schüler beeinflussen lassen. Andere Effekte der Juniorwahl sind durchaus gewünscht: Die Teilnahme von Kindern an der Juniorwahl wirkt sich positiv auf die Wahlbeteiligung der Eltern aus, heißt es auf der Homepage des Projekts. Der Anteil der Nichtwähler reduziert sich unter den Erstwählenden, die an der Juniorwahl teilgenommen haben. Die Zahl der jugendlichen Zeitungsleser verdreifacht sich.