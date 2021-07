Das Corona-Schuljahr in Kamp-Lintfort : Schüler erhalten Extra-Zeit zum Lernen

Kamp-Lintfort Auf Initiative von Peter Schiffler, ehemaliger Leiter der Niersenbergschule, wollen sechs Träger Kindern dabei helfen, Lerndefizite aufzuholen. Gerade im Distanzunterricht haben viele Schüler den Anschluss an ihre Lerngruppe verloren.

Eine Abfrage bei den Schulleitungen in Kamp-Lintfort hatte ergeben, dass „eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schülern im Distanzunterricht den Anschluss an ihre Lerngruppe nicht halten konnte“, heißt es in einem eigens entwickelten Konzept. Neben inhaltlichen Lernrückständen hätten sich auch Schwierigkeiten in Arbeitsverhalten, Motivation und sozialer Eingebundenheit gezeigt. Die Unterstützung der Kinder tut Not. Peter Schiffler, ehemaliger Schulleiter der Grundschule am Niersenberg, ergriff die Initiative und gründete eine Arbeitsgruppe, die passend zum Förderprogramm des Landes das Konzept für eine trägerübergreifende Maßnahme für den Zeitraum vom 24. August 2001 bis zum 17. Juni 2022 entwickelte. „Er kennt als ehemaliger Schulleiter die Situation ja nur zu gut, seit zwei oder drei Jahren ist er zudem Vorsitzender des Ka-Liber-Kulturvereins“, erläuterte Dezernent Christoph Müllmann das Engagement, das man von Seiten der Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort gerne unterstützt habe.