Politiker aus Kamp-Lintfort Schneider (SPD) hält Kies-Klage für folgerichtig

Das Rechtsgutachten sei dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes vor einigen Wochen übergeben worden, so Schneider. „Das Ministerium hat seit der Verabschiedung des REP am 10. November drei Monate Zeit, das Planwerk juristisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu stoppen. Kommt kein Veto aus Düsseldorf, tritt der REP mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW im Laufe des Februars in Kraft. Das Gutachten aus dem Kreis Wesel sollte für das Ministerium eigentlich Anlass genug sein, um zu intervenieren. Zumal mit Martin Beckmann ein ausgesprochen erfahrener Verwaltungsjurist das Gutachten geschrieben hat, der in der Vergangenheit bereits oft vom Ministerium selbst beauftragt wurde.“