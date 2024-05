Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort Schirrhof wird ein außerschulischer Lernort

Mit dieser Präsentation stellten sie den einstigen Pferdestall im Schirrhof erstmals als außerschulischen Lernort vor. „Für die Schülerinnen und Schüler ist es ein Gesamterlebnis“, erzählt die Kunstlehrerin Hanna Schülling. Den Schirrhof besuchen zu können, ist für die Europaschüler möglich, weil er nur rund eineinhalb Kilometer von ihrer Schule entfernt liegt. „So ist es ein Unterrichtsgang“, berichtet Claudia Biro, die Abteilungsleiterin für die fünften bis siebten Jahrgänge in der Europaschule ist. Die Europaschule ist der erste schulische Kooperationspartner mit dem Schirrhof als außerschulischem Lernort, an dem Schüler in die Welt von Kunst und Musik eintauchen können. Dazu vermittelt der Lehrstollen Bergbautradition wie auch der große Förderturm. Beide Orte wurden am Dienstag und Mittwoch auch von den jungen Europaschülern besucht.