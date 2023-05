Open Air in Kamp-Lintfort Schirrhof-Festival steigt wieder im Juli

Kulturbüro und der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ planen für das erste Juli-Wochenende die zweite Ausgabe des Schirrhof-Festivals. Die Premiere fand 2022 statt und zählte rund 500 Besucher an zwei Tagen. „In diesem Jahr hoffen wir auf deutlich mehr Besucher“, berichtete Susanne Rous, Leiterin des Kulturbüros, am Dienstag. Denn gleichzeitig findet am 2. Juli der Niederrheinische Radwandertag statt. Ein Stützpunkt für die Radler ist der Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee. Die Festival-Veranstalter hoffen, dass viele Teilnehmer des Radwandertags auch auf dem Festival verweilen werden. Eröffnet wird das Event am Schirrhof am Samstag, 1. Juli, um 15 Uhr: Dann spielt das Rheinpreußen-Orchester auf. Ermöglicht wird das Konzert durch die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition, die sich ebenso wie das Kulturcamp und der Förderverein Landesgartenschau 2020 mit Programmpunkten einbringt.