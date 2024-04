Kulturprojekte in Kamp-Lintfort Schirrhof erhält ein kulturelles Profil

Am 31. August übrigens findet NRW-weit dazu ein „Tag der Dritten Orte“ statt – und der „Schirrhof“ sei dann selbstverständlich mit dabei, so Eichholtz. Doch schon zuvor ist der „Schirrhof“ immer wieder Austragungsort von Konzerten der „Kulturprojekte Niederrhein“: So am Mittwoch, 17. April, um 20 Uhr mit dem Jazzgitarristen Rotem Sivan, am 28. April mit einer Matinee von der Band „Pauline Réage“, am 12. Mai mit „Klaus dem Geiger“ und Marius Peters an der Gitarre, am 23. Mai mit der Formation „Das Kondensat“, einer Dub-Soundscapes-Elektronik-Band aus Berlin, am 10.Juni mit Jo Aldingers legendärem „Downbeatclub“ sowie am 24. Juni mit der KMA Jazz Band der Kronendal Music Academy aus Südafrika. „Diese Band wird übrigens beim Tag der Dritten Orte ebenso auftreten, wie das Projektformat ,Zu Gast im Atelier‘ Station in den Schirrhof-Ateliers der dortigen fünf Künstlerinnen und Künstlern machen wird“, sagt Eichholtz.