Spende für Kloster Kamp : Schatzkammer erstrahlt in neuem Licht

Kamp-Lintfort Die Stadtwerke Kamp-Lintfort ermöglichen die Anschaffung einer neuen Beleuchtung für die Schatzkammer des Museums Kloster Kamp. Die Exponate sind nun ins beste Licht gerückt.

Peter Hahnen ist sichtlich glücklich: „Unsere Besucher sehen endlich all das, was ich ihnen auf den Führungen im Museum erzähle: das zarte Hellblau der Messgewänder, das Glitzern des Brokates und die Feinheiten der Schneiderkunst auf den jahrhundertealten Gewändern. Vorher mussten sie es mir glauben, weil es bei den Lichtverhältnissen nicht klar zu erkennen war“, sagt der Geschäftsführer des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp begeistert. Zum 900-jährigen Bestehen von Kloster Kamp 2023 spendierten die Stadtwerke Kamp-Lintfort der „Schatzkammer“ des Museums, die sich im oberen Stockwerk am Abteiplatz 24 befindet, eine neue Beleuchtung in energiesparender LED-Technik: 51 Strahler, gefasst in Alu-Guss-Gehäusen und ausgestattet mit Kühleinheiten. Die alte Beleuchtung, Scheinwerfer auf Halogen-Basis, war in die Jahre gekommen.