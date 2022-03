Drei 40-Tonner starten in Kamp-Lintfort : Sammeln für Flüchtlinge aus der Ukraine

Kamp-Linfort Diakonie und Kirchengemeinden suchen vor allem Bettzeug, Kindernahrung und Hygieneartikel, aber keine Kleiderspenden. Drei 40-Tonnen-Lkw transportieren die Spenden nach Polen, weil die meisten Kriegsflüchtlinge zurzeit dort ankommen.

„Hilfloses und ohnmächtiges Zuschauen muss nicht sein“, sagen die Grafschafter Diakonie und die Evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Moers. Da die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukranie zunächst das Land Polen erreichen, wollen Kirchengemeinden und Diakonie Polen mit Sachspenden unterstützen. Sie haben zwei Sammelstellen eingerichtet, die bereits geöffnet sind. Die eine Sammelstelle befindet sich in Kamp-Lintfort im Lutherhaus an der Ebertstraße 57. Sie ist montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Ansprechpartner ist Lutz Zemke als Vorsitzender des Presbyteriums, Telefon 02842 475923. Die andere Sammelstelle liegt in Duisburg-Hochheide an der Kirchstraße 105. Sie nimmt montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und Sonntag von 12 bis 13 Uhr Sachspenden an. Ansprechpartnerin ist Pfarrerin Doris Kroninger, Telefon 02066 30309. Spender sollen die Spenden in Kartons abgeben, die für den Transport verwendet werden können. Die Spenden werden bis zum 20. März angenommen, wenn sich ein besonderer Bedarf zeigt, auch länger. Drei 40-Tonnen-Lastwagen sollen die Sachspenden nach Polen bringen.