Fünfte Jahreszeit in Kamp-Lintfort Rosenmontagszug zieht am 12. Februar in Kamp-Lintfort

Als Grund wurden die seit 2010 immer schwieriger werdenden Bedingungen angeführt, unter anderem umfangreiche Sicherheitskonzepte. Auch erhöhte Kosten zwangen den Festausschuss zur Aufgabe. Karvevalskomitee Kolping und Kamp-Lintforter Karnevalsverein stecken bereits mitten in den Vorbereitungen des närrischen Lindwurms, der am 12. Februar 2024 durch Kamp-Lintfort ziehen wird. Beide Vereine rufen die Kamp-Lintforter auf, das Karnevalstreiben mit ihrer Energie und Kreativität zu bereichern. Gesucht werden lustige Fußtruppen und Teilnehmer in selbst gestalteten Motivwagen. „Auch Musikkapellen sind bei uns in Kamp-Lintfort willkommen“, betont der KKV-Präsident und wünscht sich: „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass dieser besondere Tag auch 2024 in den Herzen der Menschen bleibt.“