Den Organisatoren fehlt die Planungssicherheit : Kamp-Lintforter Rosenmontagszug 2022 fällt aus

Die Karnevalssession 2021/22 wird in Kamp-Lintfort nicht mit einem Rosenmontagszug gekrönt. Der Umzug am 28. Februar 2022 fällt aus. „Es gibt keine Planungssicherheit“, sagte Festausschuss-Präsident Bernd Grossauer. „Deshalb sagen wir den Zug frühzeitig ab.“ Nicht klar sei, welche Vorgaben Ende Februar 2022 in der Corona-Schutzverordnung festgelegt sein. „Gelten dann 2G, also frei für Geimpfte und Genesene, oder 3G, frei auch für Getestete?“, fragt der Festausschuss-Präsident. „Wer soll kontrollieren, ob jemand geimpft ist? Der Zugweg lässt sich nicht absperren.“ Die Karnevalsvereine und Gruppen würden im Winterhalbjahr ihre Wagen bauen. „Sie wollen frühzeitig wissen, ob ein Zug stattfindet“, sagt Bernd Grossauer. „Das gilt auch für die Musikkapellen, die den Zug begleiten. Das hätten wir nicht garantieren können.“ Auch würde das Sicherheitskonzept für den Karnevalsumzug jedes Jahr umfangreicher werden. 2021 war bereits der Rosenmontagszug in Rheinberg ausgefallen, der im jährlichen Wechsel mit Kamp-Lintfort läuft. Dort würde, wenn es die Lage zulässt, am 20. Februar 2023 der nächste Zug starten.