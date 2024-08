Verein in Kamp-Lintfort Warum Romina der Stolz des PBC Joker ist

Albert Einstein wusste Bescheid. „Billard ist die hohe Kunst des Vorausdenkens. Eine Sportart, die neben physischer Kondition das logische Denken eines Schachspielers und die ruhige Hand eines Konzertpianisten erfordert“, soll der berühmte Physiker einmal gesagt haben. Eine, die diese „hohe Kunst“ bereits in einem hohen Grad beherrscht, ist Romina Lenk. Die 17 Jahre alte Spielerin des Poolbillardclubs PBC Joker Kamp-Lintfort verbucht einen Turniererfolg nach dem anderen. Ihr jüngster Coup: zweimal Bronze in der Altersklasse U 19 in den Disziplinen Neunball und Zehnball bei der Europameisterschaft in Podcetrtek (Slowenien) Ende Juli.