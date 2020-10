Zusammenarbeit in Kamp-Lintfort : Robinie für den Krankenhaus-Park

Kamp-Lintfort Seit 50 Jahren pflegen Mitarbeiter der Caritas Werkstätten Niederrhein die Parkanlage des St.-Bernhard-Hospitals. Anlass genug, einen Baum zu pflanzen.

(RP) 50 Jahre ist es her, da vereinbarten die Leitungen des St.-Bernhard-Hospitals und die Caritas Werkstätten Niederrhein (CWN), dass die Pflege der neu erstellten Parkanlagen des 1967 in Betrieb genommenen Hospitals von der Landschaftspflegegruppe der CWN übernommen werden sollte – „ein Vertrauensvorschuss an die damals noch junge Werkstatt für behinderte Menschen“, teilen die CWN in einer Pressemitteilung mit. Zu dieser Zeit habe der beschützende Aspekt in der Behindertenhilfe deutlich im Vordergrund gestanden. Was seit Herbst 1970 selbstverständlich geworden sei, könne heute mit dem Schlagwort: „Inklusion“ belegt werden. Denn das Wesen der Inklusion sei die selbstverständliche und bedingungslose Zugehörigkeit.