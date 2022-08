Wissenstransfer in Kamp-Lintfort : Hier forschen Studenten mit den Profis

Geschäftsführer Matthias Rittberger gibt Bürgermeister Christoph Landscheidt beim Besuch von RF-Frontend GmbH einen Einblick in die Technik Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Das Unternehmen FR-Frontend kooperiert mit den Hochschulen und Universitäten in der Region. Es bietet Praktika, begleitet Bachelor- und Master-Arbeiten und beschäftigt studentische Hilfskräfte. Wie beide Seiten davon profitieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

An der Südstraße 8 in Kamp-Lintfort forschen Studenten zusammen mit den Profis – zum Beispiel, wie man mit Hilfe von Drohnen im Katastrophenfall eine Adhoc-Infrastruktur für Mobilfunknetze in die Luft bringt oder auf dem Xantener Dom eine Antenne gestalterisch installiert, um die Stadt und ihre Bürger als Smart-City miteinander zu vernetzen, ohne die Architektur des Gebäudes zu stören. Möglich macht dies die enge Kooperation hiesiger Hochschulen mit der RF-Frontend GmbH, die seit 2014 ihren Sitz an der Südstraße 8 hat und sich die Nachwuchsförderung auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Aktuell beschäftigt RF-Frontend sechs studentische Kräfte und bietet ihnen wichtige Einblicke in die betriebliche Arbeit. Foto: Norbert Prümen

„Ich wünschte, es hätte schon zu meinen Studienzeiten diese Möglichkeiten geben“, schwärmt Professor Rolf Becker, der an der Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal Physik mit den Schwerpunkten Sensorik und Mechatronik in Kamp-Liantfort lehrt. „RF-Frontend gehört zu den coolen Firmen in Kamp-Lintfort“, sagt er und freut sich über das kollegiale Miteinander. Die Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal und der Universität Duisburg-Essen steht beispielhaft dafür, wie Hochschulen und Unternehmen voneinander profitieren können.

Info Bachelor- und Master-Studiengänge Hochschule Rhein-Waal Seit ihrer Gründung am 1. Mai 2009 hat sich die Hochschule Rhein-Waal mit Sitz in Kamp-Lintfort und Kleve rasant entwickelt und mittlerweile sind bereits mehr als 7300 Studierende eingeschrieben. Seit dem Sommersemester 2016 bietet die Hochschule insgesamt 25 Bachelor- und elf Masterstudiengänge in den verschiedensten Bereichen an.

„Es ist eine Win-win-Situation“, betont Bürgemeister Christoph Landscheidt, der der RF-Frontend am Dienstag zusammen mit Wirtschaftsförderer Andreas Iland einen Besuch abstattete und andere Unternehmen in der Stadt für diese Form des Wissenstransfers begeistern möchte. Die RF-Frontend GmbH ist als Ingenieurbüro in den Themenfeldern der Hochfrequenz- und Antennentechnik, der Elektronik sowie der Digital- und Softwaretechnik aktiv. „Wir beschäftigen uns mit der industriellen Spezialelektronik“, erläutern die Geschäftsführer Matthias Rittweger und Peter Hildenhagen. Mit insgesamt 15 Mitarbeitern ermöglicht RF-Frontend Studenten regelmäßige Praktika, begleitet deren Bachelor- und Master-Arbeiten und beschäftigt studentische Hilfskräfte. Aktuell beschäftigt das Unternehmen sechs studentischen Mitarbeiter und ermöglicht ihnen betriebliche Einblick abseits der Theorie der Hörsäle.

„In kleinen Unternehmen wie dem unseren haben sie die Chance, für echte Kunden Lösungen zu erarbeiten“, sagt Peter Hildenhagen. Aus seiner Sicht überwiegen die Vorteile: „Es ist ein Geben und Nehmen. Denn wir können so auf qualifizierte Nachwuchskräfte zählen. Einmal gemachte Kontakte halten schon viele Jahre.“ Willkommen sind an der Südstraße Elektroniker bis Medieninformatiker. Die Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal und Universität Duisburg-Essen hat bereits zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten geführt. Für die Entwicklung der so genannten Adhoc-Infrastruktur für Mobilfunknetze läuft gerade ein Antrag auf Forschungsmittel. „So etwas hätte man bei der Flutkastastrophe im vergangenen Sommer benötigt“, betont Rolf Becker. „Denn so steht auch in unwegsamen Geländen schnell wieder ein Netz zur Verfügung, während das THW sonst erst Masten aufbauen muss.“ Mit der Universität Duisburg-Essen startete RF-Frontend das Projekt „5G-Fenster“, bei dem es darum geht, Firmengebäude mitsamt ihren Besprechungsräumen für den Mobilfunk durchlässiger zu machen.