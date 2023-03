Gastronomie in Kamp-Lintfort Das Golfplatz-Restaurant heißt jetzt „19 by Florian Hirschmann“

Die Koch-Gene liegen in seiner Familie: Durch seinen Vater, der 1998 das Restaurant Jedermann in Hülsdonk eröffnet hatte, kam Hirschmann schon früh mit der Küche in Berührung. Geboren wurde er in Duisburg, aufgewachsen ist er in Moers. Die meiste Zeit seiner Schulausbildung verbrachte er in Kamp-Lintfort an der Unesco-Gesamtschule, mit 16 Jahren begann er eine Ausbildung zum Koch. Danach arbeitete er in einigen Sterne-Restaurants oder kleineren Bistros – unter anderem in Hamburg und Berlin.