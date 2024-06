Politiker aus Kamp-Lintfort René Schneider sucht Bewerber für den Jugendlandtag

Als Jungparlamentarierinnen und -parlamentarier erleben die Teilnehmenden den vielseitigen Alltag der Politik, von Fraktionssitzungen über Ausschusssitzungen bis hin zu Expertenanhörungen, so Schneider weiter. „Das Highlight der dreitägigen Zeit im Landtag ist die Plenarsitzung, in der die jungen Abgeordneten die Debatte angehen.“ Am Rednerpult des Düsseldorfer Parlaments tragen sie ihre Themen und Meinungen vor und stimmen schlussendlich darüber ab.