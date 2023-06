Wahlen im SPD-Stadtverband René Schneider bleibt SPD-Chef in Kamp-Lintfort

Die SPD Kamp-Lintfort hat ihren Vorsitzenden René Schneider einstimmig wiedergewählt. Auf der Jahreshauptversammlung erhielt der 46-Jährige am Sonntag 100-prozentige Zustimmung. „Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen der Genossinnen und Genossen. Damit gehen wir geschlossen in die kommenden zwei Jahre, in denen neben einem neuen Europaparlament auch der Bundestag und der Stadtrat neu gewählt werden“, kommentierte der SPD-Landtagsabgeordnete seine eigene Wiederwahl sowie die seines Vorstandsteams im Stadtverband.