Gewerbe und Industrie in Kamp-Lintfort Die Stadt will nicht an Kooperationsstandorten festhalten

Seit zwei Jahren bemüht sich die Stadt Kamp-Lintfort, die Flächen rund um die MVA Asdonkshof für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zu entwickeln. Gescheitert ist das ambitionierte Vorhaben bislang am Veto des Kreises Wesel, dem diese Fläche in dem vom RVR als Regionaler Kooperationsstandort Rossenray sowie Adonkstraße/Kohlenhuck ausgewiesenen Bereich gehört. Der Kreis Wesel sieht laut Stadt offenbar in der gewerblichen Entwicklung dieser Fläche eine mögliche Einschränkung für den Bestand sowie auch für die Weiterentwicklung des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.