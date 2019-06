Sport in Kamp-Lintfort : Regine Mispelkamp wird Deutsche Meisterin

Regine Mispelkamp und ihre treue Helferin Nicole Hochstrat. Foto: Dirk Dratsdrummer

Kamp-Lintfort Knapp vier Wochen nach ihrem Sieg beim Mannheimer Maimarktturnier bestätigte die Regine Mispelkamp bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in der Para-Dressur ihre derzeit überragende Form. Mit dem Spitzen-ergebnis von 75,12 Prozent triumphierte die an Multipler Sklerose erkrankte Reiterin (Grade V) mit ihrem Pferd „Look at me now“ auch in der Olympia-Reithalle in München-Riem und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel einer Deutschen Meisterin.

