Nahversorgung in Kamp-Lintfort : Real-Mark startet am 1. Juli neu

Das SB-Warenhaus in Kamp-Lintfort startet am 1. Juli unter neuer Filialleitung. Es soll in den Standort investiert werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Kamp-Lintfort Für den Standort Kamp-Lintfort wurden laut Real umfangreiche Investitionen für die Modernisierungs des Marktes beschlossen. Auch das Produktangebot soll künftig noch breiter sein.

Der Real-Markt an der Moerser Straße 221 in Kamp-Lintfort bleibt Anlaufadresse für seine Kunden. Das teilte Geschäftsleiterin Anna Kusmitsch am Freitag mit. Für den Standort Kamp-Lintfort seien nicht nur umfangreiche Modernisierungsinvestitionen beschlossen worden. Auch das Produktangebot werde künftig noch breiter sein. Start unter neuer Führung ist am 1. Juli. Der Real-Markt in Kamp-Lintfort gehört zu den bundesweit 64 Standorten, die in Zukunft ein „echter“ Real-Markt bleiben werden, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns auch zukünftig als modernes SB-Warenhaus mit einem Mix aus Lebensmitteln und mit einem großen Sortiment an Nonfood-Produkten den Kunden präsentieren können“, sagt Anna Kusmitsch, Geschäftsleiterin in Kamp-Lintfort.