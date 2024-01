Social Day in Kamp-Lintfort Rathaus-Azubis erweitern ihren Horizont

Info

Verschiedene Träger In Kamp-Lintfort existieren konfessionelle und städtische Kindertagesstätten, genauso wie Einrichtungen freier Träger, zum Beispiel Awo am Volkspark oder SCI-Kinderhaus im Schirrhoff sowie Elterninitiativ-Kindergärten in Kamp und Hoerstgen.

Städtische Kitas Die Stadt trägt sechs Kitas: Wirbelwind neben dem Diesterwegforum an der Vinnstraße, Löwenzahn am Landwehrweg im Monterkamp, Tausendfüßler an der Moerser Straße nahe der Stadthalle im Kamper Dreieck, Bunte Welt an der Rotdornstraße nahe der Sportanlage am Volkspark, Weltenbummler am Bismarckplatz und Zechenzwerge an der Kreuzung von Katten- und Vinnstraße.