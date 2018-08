Kamp-Lintfort: Randalierer verletzen Rettungskräfte

Kamp-Lintfort Rettungskräfte und Polizisten werden immer öfter durch alkoholisierte Randalierer bedroht und verletzt.

Am Wochenende berichtete die Kreispolizei von Fällen in Kamp-Lintfort, Rheinberg und Wesel.

Kamp-Lintfort Am Sonntag gegen vier Uhr randalierte ein 21-Jähriger an der Friedrichstraße. Zuvor hatte er den Inhaber eines Bistros angegriffen und zwei Gäste beleidigt. Polizeibeamte fesselten den stark Alkoholisierten und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Wache leistete er erheblichen Widerstand und versuchte das Reizstoffsprühgerät eines Beamten zu greifen. Auch in der Wache beruhigte er sich nicht, trat und schlug nach dem Beamten. Er verletze zwei Polizisten.