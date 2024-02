Überfall in Kamp-Lintfort Räuber entreißt 84-jähriger Frau die Einkaufstasche

Jugendliche haben einer 84-jährigen Frau am Samstag um 9.45 Uhr die Einkaufstasche entrissen. Die Frau war auf der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Dort wurde die Seniorin auf zwei Jugendliche in Höhe eines Bogensportgeschäftes aufmerksam. In Höhe eines Cafés näherte sich einer der Jugendlichen von hinten der Kamp-Lintforterin und schubste sie unvermittelt in einen Busch. Anschließend versuchte der Jugendliche, der Seniorin ihre graue Einkaufstasche zu stehlen, was ihm nach kurzer Gegenwehr auch gelang. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der andere Jugendliche war nicht zu sehen. Der Täter wird als männlich, 15 bis 16 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß beschrieben. Der Jugendliche, der zuvor neben dem Täter gestanden hatte, hatte ein ähnlich Aussehen, soll aber etwas größer gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an Telefon 02842-9340.